Die Winter in Sachsen-Anhalt werden milder und schneeärmer – das zeigt eine Datenanalyse von MDR Data. Vergleicht man die Zeiträume von 1961 bis 1990 und von 1991 bis 2020 miteinander, so nahm die Anzahl der Tage, an denen durchweg Frost herrschte, seit 1990 in mehr als Dreiviertel aller Orte des Landes um mindestens 30 Prozent ab. Gleichzeitig wird auch Schnee immer seltener. Gab es etwa in Klötze in der Altmark zwischen 1961 und 1990 noch durchschnittlich 32 Tage pro Jahr, an denen Schnee lag, waren es zwischen 1991 und 2020 im Schnitt nur noch 19 Tage. Doch wie machen sich die Folgen davon bereits heute in der Natur und im Alltag bemerkbar?