Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD): Unikliniken sind nun interessant für Banken. Bildrechte: dpa

Mit insgesamt 434 Millionen Euro will das Land Sachsen-Anhalt die beiden Unikliniken in Halle und Magdeburg unterstützen, das teilte das Land am Donnerstag mit. Die Klinik in Magdeburg erhält nach Angaben des Ministeriums 247 Millionen Euro, die in Halle 187 Millionen Euro.



Am Donnerstag wurden entsprechende Vereinbarungen von Finanzminister Michael Richter (CDU), Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) mit den Kaufmännischen und Ärztlichen Direktoren und Direktorinnen unterzeichnet. Schon am Freitag sollen die ersten rund Hundert Millionen Euro auf den Konten der beiden Häuser sein.