Ähnlich beschreibt Landrat Michael Ziche (CDU) die Situation im Altmarkkreis Salzwedel. Am Mittwoch wies er darauf hin, dass die Intensivstationen in den regionalen Krankenhäusern belegt seien. Patientinnen und Patienten würden derzeit an andere Krankenhäuser unter anderem in Magdeburg weitergeleitet. Auch das Gesundheitsamt sei personell an seiner Belastungsgrenze angelangt.