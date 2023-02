Angesichts der Krisen in der Welt nutzen viele Menschen Angebote in einem Kloster in Sachsen-Anhalt. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa zufolge gibt es dafür teilweise sogar Wartelisten. So erklärte Schwester Klara Maria vom Zisterzienserinnenkloster Helfta bei Eisleben, es gebe nicht nur eine steigende Nachfrage etwa bei Kursangeboten zum Fasten. "Es kommen aber auch viele Einzelgäste, die keinen Kurs besuchen wollen, sondern die Stille, begleitende Gespräche und die Teilnahme an den Stundengebeten suchen."