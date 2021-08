Die Landkreise in Sachsen-Anhalt haben mit Zurückhaltung auf die Pläne der möglichen neuen Landesregierung zum Kommunalen Finanzausgleich reagiert. Der Geschäftsführer des Landkreistags Sachsen-Anhalt, Heinz-Lothar Theel, erklärte, er schaue kritisch auf den Entwurf. Häufig werde hinten rum dann etwas Anderes gestrichen.

Die neue Landesregierung will den Kommunen mehr finanzielle Sicherheit geben. CDU, SPD und FDP haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen deshalb darauf geeinigt, die Kommunen im Jahr 2022 und 2023 mit jeweils rund 1,7 Millionen Euro zu entlasten. Theel sagte, man wolle sich nicht vorschnell freuen. Die Landkreise würden sich gerne in Ruhe anschauen, wie das errechnet worden sei.