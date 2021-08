Die Verbände der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt haben sich gegen Marco Tullner (CDU) als möglichen neuen Justizminister von Sachsen-Anhalt ausgesprochen. In einem am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) heißt es, mit Tullner würde erstmals in der Geschichte des Landes ein Nicht-Jurist Justizminister. Dies bereite große Sorgen. Außerdem habe die amtierende Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) Vertrauen verspielt, das ein Minister zurückgewinnen müsse, der fachlich dazu in der Lage sei.