Dehoga-Präsident Michael Schmidt sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, er könne jeden Betrieb verstehen, der dennoch bei den aktuellen Preisen bleibe. Es gebe es einen starken Kostendruck – vor allem im ländlichen Raum. "Von der Hinsicht her muss man schauen, wie sich die Preise entwickeln", so Schmidt. Um auch im ländlichen Raum Restaurants zu erhalten, würden sich voraussichtlich viele Betriebe gegen niedrigere Preise für ihre Kundinnen und Kunden entscheiden. Grundsätzlich eröffne die Senkung der Mehrwertsteuer den Gastronomiebetrieben aber Möglichkeiten und Spielräume, Preise neu zu kalkulieren, sagte Schmidt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Stephan Schulz