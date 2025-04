In den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen im Süden Sachsen-Anhalts werden 153 ehrenamtlich getragene Projekte mit insgesamt einer Million Euro gefördert. Das teilte die Staatskanzlei am Montag in Magdeburg mit. Mit dem Geld würden lokale Projektideen gefördert, die in den Kohleregionen für Engagement und Zusammenhalt stünden. Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm "Stark" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und werden über das Land im Rahmen des Wettbewerbs "Revierpionier" vergeben.