In Sachsen-Anhalt sind immer mehr Menschen wegen Kokainsucht in Behandlung. Das geht aus einem Bericht der Barmer-Krankenkasse hervor. Demnach stieg die Zahl der behandelten Patienten auf 1.690 im Jahr 2023 – im Jahr 2019 waren es noch 1.050. Bundesweit seien 2023 rund 65.000 Abhängige in Behandlung gewesen.