"Deutsch Denken" – Sachsen-Anhalts AfD im Kulturkampf

Als im letzten Jahr die AfD eine Attacke gegen das Weltkulturerbe Bauhaus Dessau ritt, stand die betroffene Einrichtung allein da. Noch bevor die AfD am Mittwoch das Thema in den Landtag einbrachte, gab es diesmal schon eine gemeinsame Reaktion aller Kulturstiftungen Sachsen-Anhalts – mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche: "Deutsch denken, deutsch fühlen - ich kann Alles, aber das geht über meine Kräfte." Der Philosoph Friedrich Nietzsche, in Röcken bei Naumburg geboren und gestorben, gilt als ein Säulenheiliger in konservativen Kreisen. Und auch Nietzsche misstraute offenbar einem übergroßen Nationalstolz. Er schränkt nämlich das Denken ein.