Solange aber der deutsche Verbraucher jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Nahrungsmittel wegwirft, das sind Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, scheint es kein allzu großes Problembewusstsein für den Wert der Nahrung zu geben. Im Jahr 2022 flossen 7 Milliarden Euro aus der EU an deutsche Landwirte, hinzu kommen noch einmal rund 2,4 Milliarden von der Bundesregierung. Der Verbraucher zahlt also als Steuerzahler das, was er beim Einkauf zu sparen glaubt.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Handelsriesen als Konkurrenz um Ackerflächen

In einer nicht mehr ganz aktuellen Studie des Thünen Instituts aus dem Jahr 2017 zeigte sich, dass in Ostdeutschland 34 Prozent der untersuchten Agrarunternehmen ortsfremden Großinvestoren gehörten. Autohausbesitzer, Energieunternehmer oder Inhaber großer Märkte oder Ketten sind inzwischen auch die Eigentümer zahlreicher Landwirtschaftsunternehmen. So wird auch der Acker zu einer verlängerten Werkbank und die Gewinne, die in Sachsen-Anhalt erwirtschaftet werden, fließen in andere Bundesländer.