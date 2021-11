Zwölf am Montag, sieben am Dienstag, elf am Mittwoch, sechs am Donnerstag. Das ist die Zahl derer, die nach einer Infektion mit dem Virus dahingerafft worden sind. 36 Menschen sind in dieser Woche nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben. Allein in Sachsen-Anhalt. Bundesweit ist die Zahl der gemeldeten Todesfälle so hoch, dass das Bild stimmt, wonach täglich ein Flugzeug abstürzt. Auf vielen Intensivstationen weiß das Personal nicht mehr, wie es all das noch bewältigen soll.