In Deutschland tobt seit Nancy Faesers Tweet, man müsse den Heimatbegriff umdeuten, wieder mal eine heftige Debatte, von der ich mich frage, was sie uns bringen soll? Ich bin Leonard, ich bin 29 Jahre alt, und lebe seit fünf Jahren in Magdeburg. Ich habe versucht, diese Stadt so gut ich konnte zu einem Zuhause werden zu lassen. Die Leute hier sagen oft: "Home is where the dome is." Ist die Stadt eine Heimat für mich? Irgendwie ja. Ist sie meine einzige Heimat? Definitiv nein. Warum ist sie Heimat für mich? Gute Frage.