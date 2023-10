Die Nachrichten vom grausamen Morden der Hamas-Terroristen haben die meisten von uns schwer erschüttert. Wie können Menschen anderen Menschen so etwas antun? Babys enthaupten, Familien in ihren Schutzräumen exekutieren, junge Festivalbesucher auf der Flucht hinrichten. Das erinnert an die Pogrome, die im Mittelalter in Deutschland und später in Osteuropa an jüdischen Nachbarn verübt wurden und an den Massenmord an den europäischen Juden in deutschen Konzentrationslagern.