Kommentar Angst vor dem Coronavirus oder Angst vor der Spritze

Das habe rechtliche Gründe, so Sachsen-Anhalts Sozialministerin Grimm-Benne. Das benachbarte Sachsen scheint in einem anderen Rechtsstaat zu siedeln, denn dort hat Ministerpräsident Kretschmar landesweit Weihnachtsmärkte untersagt. Und wer mit dem Zug unterwegs ist, dem reicht in Sachsen-Anhalt eine OP-Maske, um sich ins Abteil zu setzen. Hinter der Landesgrenze, in Sachsen, ist dann aber die FFP2-Maske vorgeschrieben. Immerhin wird ein in Magdeburg ausgestellter Impfausweis auch in Dresden akzeptiert.