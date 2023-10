Diese Ungleichheit ist auch politisch brisant, denn seinerzeit war ja das westdeutsche Demokratieangebot auch an das Versprechen von wirtschaftlichem Aufschwung geknüpft. Dass der dann später und anders als erwartet eintrat, hat die Attraktivität des Parlamentarismus geschmälert, ein Trend, der sich auch anderswo zeigt.

Der Ostdeutsche ist zwar krisenerfahren, aber nicht krisenresistent, auch wegen der dünnen Kapitaldecke, mit der er seinen Alltag bestreitet. CDU-Parteichef März versprach am Wochenende in Magdeburg, die Vermögensbildung in Ostdeutschland voranbringen zu wollen. Wie das in der Praxis gelingen soll, erklärte er nicht.

Doch damit nicht genug. Augenhöhe zwischen Ost und West wird nunmehr auch für den Blick zurück gefordert, kurz zusammengefasst in der Frage: Wer darf wann und wie über die DDR reden? Ich selbst lebe inzwischen deutlich länger in der Bundesrepublik als in der DDR und für mich selbst glaube ich behaupten zu können, dass die Arbeiter- und Bauernrepublik mein heutiges Denken kaum beeinflusst.