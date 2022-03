Kommentar zur Leuna-Raffinerie Wandel durch Handel – Vom Ende einer Idee

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

Inwieweit wir Deutschen durch die Energiepreise den russischen Krieg in der Ukraine mitfinanzieren, ist Gegenstand aktueller Debatten. Frieren für den Frieden fordert so mancher, doch die Situation ist so einfach nicht zu lösen. In dieser Woche hat nun der französische Großkonzern Totalenergie angekündigt, in der Raffinerie Leuna kein russisches Öl mehr zu verarbeiten. Das wirft einige Fragen auf, so Uli Wittstock.