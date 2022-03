Und so sind wir wieder beim Glauben angelangt. Die einen glauben an Putins Unschuld, die anderen eben nicht. Das zeigte sich beispielhaft am letzten Freitag im Magdeburger Dom beim Friedensgebet. Domprediger Jörg Uhle-Wettler nutzte den Anlass, nicht nur um Frieden zu beten, sondern auch, um zu missionieren.

Es gehe bei dem Krieg um knallharte wirtschaftliche Interessen, so der Domprediger. Ein ehemaliger ukrainischer Offizier habe ihm erzählt, wie schlimm der aufkeimende Nationalsozialismus in der Ukraine sei. Man könne aber nicht in der Ukraine bejubeln, was man hier in Deutschland ablehne.