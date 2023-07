Der Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt (VdW) fordert, den Verkauf kommunaler Wohnungen zu stoppen. Der VdW hat sich dazu mit einem offenen Brief an Land und Bund gewandt. Darin heißt es, man sehe mit Sorge, dass der Verband in den vergangenen Jahren mehrere Mitglieder verloren habe.

So sei etwa die Gesellschaft in Thale im Landkreis Harz an Investoren aus Bayern verkauft worden. Eine Gesellschaft in Burg im Landkreis Jerichower Land) ging demnach an Interessenten aus Berlin. Weitere Gesellschaften wie in Nachterstedt und die Wobau Egeln (beide Salzlandkreis) existierten nicht mehr oder befänden sich in einem Insolvenzverfahren. Diese Entwicklung müsse gestoppt werden, um bezahlbare Wohnungen zu gewährleisten, so der VdW.