Eine aktuelle Umfrage unter den Rathauschefinnen und -chefs des Netzwerks zeigt: Das größte Hindernis ist, dass vielen Kommunen Geld fehlt. Aber mehr als die Hälfte der Befragten gab trotzdem an, zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit dem Job zu sein. Das gilt auch für Steffi Syska – sie bringt’s so auf den Punkt: "Hätte ich gewusst, was mich hier erwartet, hätte ich's nicht gemacht. Ich bin aber froh, dass ich es nicht gewusst habe, und dass ich es gemacht hab."