Die Parteien sind regional unterschiedlich stark. In einigen Gemeinderäten haben die CDU und die SPD sogar mehr als die Hälfte aller Stimmen. In der Stadt Alsleben (Saale) hat die CDU die Mehrheit der Sitze, in der Gemeinde Harbke die SPD. In anderen Gemeinden wie zum Beispiel Altenhausen sind dagegen zukünftig nur Wählergruppen im Gemeinderat vertreten.