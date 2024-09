Beim Radiofrühprogramm an der Seite von Antonia Kaloff oder Lars Wohlfarth sein, Fernsehmoderatoren durch ihren Arbeitstag begleiten, Einblicke in die MDR SACHSEN-ANHALT-Musiksendungen bekommen oder im Team "Digitale Information" die Online- und Social-Media-Angebote des Senders mitgestalten – all dies und vieles mehr ist in den kommenden Wochen möglich.