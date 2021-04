Trotz hoher Sieben-Tage-Inzidenz und weiterhin geltender Einschränkungen sind die Regeln in Sachsen-Anhalt weicher als noch vor einem Jahr. Mit wie vielen Menschen die Bürgerinnen und Bürger Ostern feiern dürfen, hängt von den Infektionswerten des Landkreises ab, in dem sie wohnen. In Landkreisen, in denen der Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche drei Tage in Folge über 100 liegt, sind Treffen und Feiern mit höchstens einer Person, die nicht aus dem eigenen Hausstand stammt, erlaubt. In Kreisen, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt, kann hingegen mit bis zu fünf Gästen aus einem weiteren Haushalt gefeiert werden.