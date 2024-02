Einer der Kontrollpunkte am Montagmorgen war der Parkplatz "Langer Heinrich" an der Bundesstraße 71 zwischen Salzwedel und Gardelegen. Wie MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort erfuhr, wurden bei den ersten Kontrollen nur wenige Verstöße festgestellt. In einem Fall habe eine Fahrerkarte gefehlt, in einem anderen Fall sei die Ladung nicht ausreichend gesichert gewesen – berichteten Polizei, Zoll und Bundesamt für Logistik und Mobilität.

Bildrechte: MDR/Lydia Zahn