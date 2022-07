Sicherlich machten sich alle Sorgen wegen der steigenden Energiepreise. Aber so detailliert habe noch kein Unternehmen Veränderungen angekündigt. Man sei auch mit den großen Unternehmen im Land im Gespräch. Auch die Dessauer Wohnungsgenossenschaft mit ihren 4.000 Wohnungen plant nicht, die Warmwasserversorgung zu drosseln. Geschäftsführer Nicky Meißner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, für so etwas brauche es gesetzliche Vorgaben. Sollte der Gesetzgeber vorgeben, dass die Temperaturen in Wohnungen gedrosselt werden müssen, werde man das aber umsetzen. Im Alleingang gehe das aber nicht. Dann hätten die Mieter einen Rechtsanspruch auf Mietminderung.