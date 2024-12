Biehle und Schulz bezeichnen sich als 'einsam'. Damit sind sie nicht alleine, bestätigt Petra Schober von der Telefonseelsorge in Halle im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Richtig zugenommen hat es seit Corona." Von Einsamkeit sind alle Menschen betroffen, so Schober. "Und jeder versucht, damit nicht in Berührung zu kommen. Bloß nicht dieses Chaos und dieses Ohnmachtsgefühl erleben."

Bildrechte: MDR/Hannes Leonard