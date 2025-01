Mit Blick auf die Bundestagswahl im Februar forderte Heelemann Nachbesserungen an der bereits beschlossenen Krankenhausreform . Eine neue Regierung dürfe sie so nicht umsetzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft werde das am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin bekräftigen.

In Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen Jahren immer wieder Abteilungen in Krankenhäusern schließen müssen. In Halberstadt war beispielsweise die Geburtenstation betroffen, in den Krankenhäusern in Burg und Gardelegen jeweils die Kinder- und Jugendstation. In Havelberg musste wegen schlechter wirtschaftlicher Lage das Krankenhaus bereits vor mehr als vier Jahren schließen. Sinkende Patientenzahlen sowie fehlendes Personal sind in vielen Kliniken in Sachsen-Anhalt ein Problem.