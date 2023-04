Vor der Vorstellung eines Zukunftsgutachtens für Sachsen-Anhalts Krankenhäuser hat der Lobbyverband der Kliniken Alarm geschlagen. Die wirtschaftliche Lage der Kliniken sei so schlecht wie nie, so das Fazit der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt (KGSAN) in ihrer neuesten Umfrage.