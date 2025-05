Bei der Qualität der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt gibt es weiter Nachbesserungsbedarf. Das ist das Ergebnis des Qualitätsreports 2024 des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt. Vorstandsvorsitzender Jens Hennicke hat den Bericht am Freitag vorgestellt.



Insgesamt sei die Versorgung aber gut, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Verbesserungswürdig sind demnach noch immer die Rettungsdienste. In Sachsen-Anhalt werde die gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von zwölf Minuten zu häufig überschritten. Im Jahr 2024 hätten die Fahrzeuge zwar zu 81 Prozent innerhalb der Frist den Einsatzort erreicht, vorgeschrieben sei aber eine Mindestquote von 95 Prozent.



Rettungsdienste und Notaufnahmen sind nach den Worten Hennickes stark überlastet. Es fehle Personal. Hier brauche man wirksame Maßnahmen, die den Fachkräftemangel beheben. Dazu zählen dem Report zufolge vor allem bessere Arbeitsbedingungen für das Personal.



Hennicke sprach sich zudem dafür aus, die 13 Rettungsleitstellen im Land weiter zu zentralisieren und besser miteinander zu vernetzen. Auch die Digitalisierung im Gesundheitssystem sollte ausgebaut werden. So seien etwa Videosprechstunden eine Möglichkeit, um Menschen medizinisch gut zu versorgen.



Nach Auffassung des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt zeigen die jährlichen Kontrollen in den Einrichtungen aber, dass sich die Situation kontinuierlich verbessert. Hennicke rief die neue Bundesregierung auf, die Reform der Notfallversorgung in Deutschland rasch voranzutreiben.