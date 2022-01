Eine Komplettverstaatlichung halte ich nicht für den richtigen Weg. Das löst die Probleme nicht. Ich halte unser bestehendes System grundsätzlich für gut, es hat sich an vielen Stellen bewährt. Aber es muss reformiert werden, um den Wildwuchs einzudämmen, den wir an der einen oder anderen Stelle sehen.

Wir erleben seit Jahren, dass die Länder die Investitionskosten nicht in dem Umfang übernehmen, in dem sie die Krankenhäuser bräuchten. Die Folge ist, dass man bisweilen aus den Fallpauschalen Teile abspaltet und versucht, durch Effizienzsteigerung dann Investitionen zu stemmen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb stellt sich die Frage, wie viele Krankenhäuser man braucht und wie viele Kliniken man sich leisten will. In Deutschland haben wir derzeit etwa 2.000 Krankenhäuser, 45 davon in Sachsen-Anhalt. Es gibt interessante Studien, die sagen, dass wir mit einem gewissen Teil weniger auskommen. Die Qualität der Behandlung ginge dabei nicht zurück, sogar im Gegenteil. Die meisten Operationen sind ohnehin geplant, und ich denke, Patienten nehmen es in Kauf, wenn sie längere Anfahrtswege haben.