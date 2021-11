Verbote und Beschränkungen Krankenhäuser verschärfen wegen Coronavirus Besuchsregeln

Wegen der angespannten Corona-Lage dürfen in Halle in allen Krankenhäusern ab Montag nur noch eingeschränkt Patienten besucht werden. In vielen Kliniken im Land wurden Besuche bereits grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind in der Regel in speziellen Fällen möglich.