Sachsen-Anhalt will auch nach der geplanten Krankenhausreform alle 54 Klinikstandorte im Land erhalten. Das sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT. Man habe in Ostdeutschland in den 1990er Jahren schon einmal Strukturen in der Krankenhauslandschaft bereinigt und das müsse auch wertgeschätzt werden. Würden weitere Kliniken schließen, habe man im Land gleich Versorgungslücken.