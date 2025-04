Krankenkassen in Sachsen-Anhalt warnen Schwarz-Rot vor "Beitragsspirale"

Die Barmer-Krankenkasse stellt sich ebenso hinter ihren Bundesverband. Vorstandsvorsitzender Christoph Straub erklärte in einer Pressemitteilung: "In einer Größenordnung von rund 15 Milliarden Euro könnte die neue Bundesregierung so adhoc einen sehr wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Beitragssätze in der GKV und Pflegeversicherung leisten." Stattdessen werde eine Kommission eingesetzt, die erst 2027 Lösungsvorschläge auf den Tisch legen solle. Doch bereits jetzt stehe man finanziell unter erheblichem Druck, bestätigte Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen-Anhalt, bei MDR SACHSEN-ANHALT.

Bildrechte: Barmer