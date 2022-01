In Sachsen-Anhalt sind mit dem Jahreswechsel für viele Menschen die Krankenkassenbeiträge gestiegen. Ein Grund ist nach Angaben der Kassen die Corona-Pandemie . Während der pandemischen Lage hat sich der Bund bei den gesetzlichen Kassen bedient, um die Corona-Mehrausgaben wie Masken, Intensivbetten, zusätzliches Pflegepersonal und Entschädigungen für Kliniken zu schultern, erklärte Sascha Kirmeß von der AOK MDR SACHSEN-ANHALT. Die Kosten von 413 Millionen Euro allein bei der AOK in Sachsen-Anhalt wurden durch Rücklagen beglichen. Damit sei das Geld jetzt aber weg, sagte Kirmeß. Nun müsse wieder gespart werden – und das bedeute höhere Beiträge.

Zudem habe sich die finanzielle Perspektive der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zuletzt verdüstert, sagte die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, neulich der "Welt am Sonntag". Staatliche Sonderzuschüsse und der Rückgriff auf Kassenreserven haben demnach zwar verhindert, dass 2021 und 2022 Milliardenlöcher entstehen. "Auch für das Jahr 2023 zeichnen sich schon wieder GKV-Defizite in ähnlicher Größenordnung ab", so Reimann. Deshalb sei die Beitragsanpassung notwendig gewesen.