Ausschlaggebend für die Fehltage seien vor allem Beschwerden an den Atemwegen und am Rücken gewesen. Den größten Anstieg habe es den Angaben nach bei psychischen Erkrankungen gegeben. Durch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen stiegen die Fehltage um 16 Prozent. Unterm Strich lag der landesweite Krankenstand im vergangenen Jahr bei 6,8 Prozent, das sind 1,3 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt.

Für die aktuelle Analyse wertete das Berliner IGES Institut die Daten von 51.000 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Sachsen-Anhalt aus. Die Studie sei repräsentativ, teilte eine Sprecherin der DAK Gesundheit auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Insgesamt seien 110.000 Menschen in Sachsen-Anhalt bei der DAK versichert. Laut Versicherung ist die Krankenkasse die drittgrößte Krankenversicherung in Deutschland.