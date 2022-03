Die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt ist am stärksten mit der russischen Wirtschaft verbunden und von ihr abhängig. Dabei stehen die Rohstoffe Öl und Erdgas im Mittelpunkt. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT verweist Wirschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom ifo-Institut insbesondere auf den Süden Sachsen-Anhalts. Die Leuna-Raffinerie, in der aus Rohöl Kraftstoff hergestellt wird, bezieht nach Unternehmensangaben den Großteil des Rohstoffs per Pipeline aus Russland. Erdgas hingegen wird in den Kraftwerken von Leuna für die Energieerzeugung und teilweise für die Produktion benötigt. Auch weitere Industriebetriebe, etwa in Wittenberg oder Bernburg, setzen Gas aus Russland für ihre Produktion ein, so Ragnitz.