Eskalation in der Ukraine Ukrainerin aus Magdeburg über Krieg in der Heimat: "Alle sind extrem besorgt"

Hauptinhalt

Mariya Shapochka ist in der Ukraine geboren. Seit Jahren lebt und arbeitet sie in Magdeburg. Am Morgen des 24. Februar ist sie vom Anruf ihrer Schwester in der Ukraine geweckt worden: Dort ist der Kriegszustand ausgerufen worden. Seit dem Morgengrauen verfolgt Shapochka die Entwicklung in ihrer alten Heimat. MDR SACHSEN-ANHALT hat sie davon berichtet.