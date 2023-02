In Sachsen-Anhalts Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen waren nach Angaben des Sozialministeriums im Januar 1.725 aus der Ukraine geflüchtete Kinder angemeldet: 625 in Horten sowie 1.100 in Krippen und Kindertagesstätten. Auch in der Kinderbetreuung hätten Menschen aus der Ukraine Beschäftigung gefunden, etwa als Erzieherinnen und Erzieher. Die genaue Zahl der aus der Ukraine Geflüchteten, die nun hierzulande in der Kinderbetreuung arbeiten, werde allerdings nicht erfasst.

Zwischen 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2022 hat sich die Zahl der in Sachsen-Anhalt sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ukrainerinnen und Ukrainer nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit von 980 auf 2.065 mehr als verdoppelt. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor. Es lässt sich daher annehmen, dass in diesem Zeitraum rund 1.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt eine Beschäftigung aufgenommen haben.

Viele Unternehmen nicht nur in Sachsen-Anhalt werben gezielt um ukrainische Mitarbeitende. Bildrechte: dpa Besonders viele Menschen aus der Ukraine fanden den Daten zufolge im ersten Halbjahr 2022 hierzulande einen Job im Gartenbau, in der Lebens- und Genussmittelherstellung, als Reinigungskräfte, in der Lagerwirtschaft oder als Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen.