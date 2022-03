Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigt eine rasche Entscheidung auf politischer Ebene an. Bildrechte: dpa

Gemäß Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine ist derzeit ein Aufenthalt für 90 Tage rechtmäßig, auf Antrag auch weitere 90 Tage. Es ist davon auszugehen, dass in Kürze ein EU-Ratsbeschluss den ukrainischen Staatsbürgern in der EU humanitären Schutz zusichert. Dann würde eine Klausel aus dem deutschen Aufenthaltsgesetz greifen.



Wie Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bereits erklärte, wird ein unkompliziertes Aufnahmeverfahren nach Paragraph 24 angestrebt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte in der "Rheinischen Post" an: "Am Donnerstag wollen wir dies formell in Rat der EU-Innenminister beschließen". Der entsprechende Paragraph sei nach den Balkan-Kriegen formuliert worden und würde nun erstmals angewendet, so Faeser. Aktuell würde auch geklärt, wie Krankenversicherung und Arbeitsmöglichkeiten geregelt werden.