"Ich habe ein Klappmesser mit Totenkopfmuster dabei", erzählt ein Jugendlicher in einem Skatepark in Halle. "Es ist normal geworden, ein Messer zu tragen, aus Sicherheit", sagt ein anderer junger Mann. Äußerungen wie diese hört Ronny Lopez Lopez regelmäßig in seinem Viertel. Er leitet den "Box-Club Halle" in der Neustadt, arbeitet auch als Türsteher.