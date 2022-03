Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Mittwoch die Kriminalstatistik für 2021 vorgestellt. Bildrechte: dpa

Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten in Sachsen-Anhalt hingegen ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2021 hervor, die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Mittwoch vorgestellt hat. Zudem sei die Aufklärungsquote gestiegen. Die Sicherheitslage im Land habe sich verbessert, so Zieschang.



Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 170.465 Straftaten polizeilich erfasst. Das sei ein Rückgang von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der niedrigste Wert seit 1992. Vor 20 Jahren, im Jahr 2001, seien noch rund 236.029 Straftaten registriert worden.