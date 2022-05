Für die Gläubigen unter den Teilnehmenden sind drei Dinge am wichtigsten: Beten (59 Prozent), Innehalten (57 Prozent) und Feiertage begehen (52 Prozent). Gottesdienste (44 Prozent) spielen für sie eine etwas geringere Rolle in ihrem religiösen Alltag. Auch geben nur jeweils etwa ein Viertel an, dass sie an Aktivitäten der Gemeinde teilnehmen (28 Prozent).

Religiosität bei Jugend höher

Etwas Hoffnung könnten die Kirchen aus der Jugend schöpfen. Bei den 16- bis 29-Jährigen geben 22 Prozent an, dass sie in einer Religionsgemeinschaft sind, bei den Über-65-Jährigen sind es nur 17 Prozent.

Beim Vergleich der Altersgruppen wird deutlich, dass vor allem jüngere Menschen (16 bis 29 Jahre) an eine höhere Macht glauben. In dieser Altersgruppe geben das 23 Prozent an, bei den Über-65-Jährigen sind es gerade einmal sechs Prozent. Dasselbe trifft für die Frage nach dem Glauben an ein Leben nach dem Tod und die Wiedergeburt zu.

Familie und Zuhause geben den Halt

Danach befragt, was ihnen in Krisenzeiten Halt gibt, antworten die meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: die Familie (79 Prozent). An zweiter Stelle kommt kurz dahinter, mit 70 Prozent das Zuhause.