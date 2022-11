Katastrophen wie die Flut im Ahrtal oder ein möglicher Blackout sind auch für Sachsen-Anhalt Szenarien, auf die sich das Innenministerium vorbereiten will . Bereits jetzt gibt es im Ministerium ein sogenanntes "Referat 24", welches den Katastrophenschutz als Aufgabe hat. Jetzt will die zuständige Ministerin Tamara Zieschang nach einer Kabinettsvorlage, die MDR SACHSEN-ANHALT exklusiv vorliegt, ihr Ministerium grundlegend umbauen. Nicht zur Freude des Koalitionspartners.

Es geht um insgesamt 26 Stellen in der neuen Abteilung "Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement". Darunter eine hochdotierte Position als Abteilungsleiter mit einem Brutto-Jahresgehalt von mehr als 114.000 Euro. Das Ministerium selbst schätzt die Kosten für die neue Abteilung auf 1.575.000 Euro. Mitten in den Haushaltsverhandlungen ist das ein dicker Brocken. Nicht alles müsste jedoch neu besetzt werden, aber neun neue Stellen würden mit der besagten Abteilungsleiterstelle benötigt. Das sorgt auch beim Koalitionspartner SPD für Unmut.

Bereits am Dienstag hatte sich die Koalition im Kabinett über den Vorschlag der Ministerin verständigt. Doch ohne Erfolg. Die Sitzung leitete in Vertretung des Ministerpräsidenten Umweltminister Armin Willingmann. Der verwies nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT den Vorschlag, unter Unverständnis für den hohen Personalbedarf, direkt in den Koalitionsausschuss. Aus dem Haus des Ministers heißt es hinter vorgehaltener Hand: Die Koalition hat mühsam über benötigte halbe Stellen im Koalitionsvertrag gerungen, jetzt sollen im Handschlag gleich neun neue Stellen in ein Ministerium gehen. Die SPD will hier für ihre Häuser demnach mindestens einen Ausgleich aushandeln.