Eine mögliche Corona-Testpflicht für Betriebe in Sachsen-Anhalt sorgt bei vielen Firmen für Kritik. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT beklagen viele Betriebe einen großen Aufwand. So brauche man auch medizinisch geschultes Personal für korrekte Abstriche. In produzierenden Betrieben müssten in den Werkhallen extra Hygienebereiche für die Schnelltests eingerichtet werden. Auch der Aufwand zur Dokumentation der Tests wird als hoch eingeschätzt.