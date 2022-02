Rund 80.000 Familien fallen in Sachsen-Anhalt unter den Begriff "alleinerziehend" – das entspricht in etwa jeder dritten Familie im Land. Alleinerziehende haben in Deutschland jedoch ein erhöhtes Armutsrisiko. Insofern ist die politische Idee, diese Familien finanziell zu entlasten, zunächst keine schlechte.

Allerdings lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Denn Ziel sei es auch, die Schwarzarbeit bei haushaltsnahen Dienstleistungen einzudämmen, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Vorstellung der Pläne. Die Idee also: Familien unterstützen und zugleich die Schwarzarbeit bekämpfen. Da ist Heil allerdings nicht der erste Minister, der das versucht.

Das bestätigt Matthias Stenzel, Obermeister der Landesinnung der Gebäudedienstleister in Sachsen-Anhalt. Alle Versuche seien bislang an den Realitäten gescheitert, denn Schwarzarbeit sei eine Art Volkssport: "Es gibt belegte Zahlen zu diesem Thema. Man geht davon aus, dass circa 3,6 Millionen Haushalte in Deutschland eine Haushaltshilfe beschäftigen. Und davon sind gerade einmal 43.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt", sagte Stenzel MDR SACHSEN-ANHALT. Demzufolge wird in deutschen Haushalten zu 95 Prozent schwarz gearbeitet.

Viele Haushaltshilfen arbeiten als Solo-Selbstständige. Nur in wenigen Haushalten werden sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Lohn ist oft schmal. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Ralph Peters

Das Steuerspar-Modell des kleinen Mannes

Matthias Stenzel führt einen mittelständischen Betrieb in Halle mit spezialisierten Fachkräften. Haushaltsnahe Dienstleistungen sind für sein Unternehmen kein Geschäftsfeld. In diesem Bereich sind eher Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen aktiv, die sogenannten Solo-Selbstständigen. Oder Menschen, die nebenher noch etwas hinzuverdienen.