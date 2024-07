Pläne gegen Lehrermangel Kritik von Landkreisen und Opposition an höheren Mindestschülerzahlen

30. Juli 2024, 06:48 Uhr

Die Landkreise in Sachsen-Anhalt lehnen die Pläne des Landesbildungsministeriums ab, die Mindestschülerzahlen in neu eingerichteten Klassen zu erhöhen. Diese Maßnahme soll die Auswirkungen des Lehrermangels lindern, indem mindestens 25 Schüler in städtischen und 20 Schüler in ländlichen Klassen sitzen.