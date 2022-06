Rund um einen landesweiten Aktionstag am 27. April 2022 hat die Polizei in mehreren Städten in Sachsen-Anhalt Straßenverkehrskontrollen und präventive Maßnahmen durchgeführt. Diese sorgten allerdings nicht nur für positive Resonanz. Das geht jetzt aus einer bislang unveröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (Grüne) hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt.