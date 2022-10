Physische Schäden an kritischer Infrastruktur in Sachsen-Anhalt sind nur in sehr wenigen Fällen bekannt. So wurden im April und Mai Öl-Pipelines beschädigt. Die sechs Fälle in den Landkreisen Börde, Wittenberg und im Saalekreis würden Klimaaktivisten zugeschrieben, so das Innenministerium.