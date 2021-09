An Sachsen-Anhalts Hochschulen beginnt in diesen Tagen das Wintersemester. Dabei nehmen auch 20 angehende Landärzte und Landärztinnen ihr Studium auf. Fünf Prozent der Humanmedizin-Studienplätze an den Universitäten in Magdeburg und Halle sind für sie reserviert – also neun in Magdeburg und elf in Halle. Das Interesse an diesen Studienplätzen war groß. In der zweiten Runde hatte es online 192 Bewerbungen gegeben, wie es im Frühjahr hieß.