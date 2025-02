Auf der anderen Seite des Atlantiks habe man das Problem erkannt, so Joachim Weimann: "In den USA denken die großen digitalen Unternehmen darüber nach, eigene Atomkraftwerke zu bauen. Diese Aufforderung von Donald Trump, Drill, Drill, Drill, also fördert Öl, so viel wie möglich, hat den gleichen Hintergrund: Die wissen, dass die KI sehr energiehungrig ist und dass die KI die Zukunft ist. Und wir finden in dieser Zukunft nicht statt."